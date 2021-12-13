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Город

«Рисан» вошел в тройку лучших в России по качествам ЖК

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Строительная группа «Рисан» вошла в тройку лучших в России по потребительским качествам жилых комплексов. Единый ресурс застройщиков впервые представил соответствующий рейтинг по данным обновленной методологии в декабре.

Кроме того, «Рисан» стал лидером топа застройщиков в Пензенской области, заняв первую строчку.

Показатель компании рассчитывается как средняя оценка всех ее жилых комплексов, где ведутся продажи. У СГ «Рисан» она составляет 49,87 балла. Компания лидирует в Пензенской области с большим отрывом: ее результат на 7,48 больше, чем у застройщика, занявшего второе место в рейтинге.

Такой показатель стал следствием высокого положения проектов компании в топе новостроек Пензенской области. Квартал Kontinent занимает в декабре первое место, Upgrade - второе, «Квартет» - третье, «Зеландия» - пятое, Norwood - шестое. Всего в регионе учтено более 40 пензенских комплексов.

ЕРЗ также поместил «Рисан» на первую строчку областного рейтинга по вводу жилья в эксплуатацию за январь - ноябрь 2021 года с результатом 56 276 кв. метров. Это более четверти от всего показателя по региону.

Также компания в числе лидеров по объему текущего жилого строительства. По данным портала, этот показатель у строительной группы «Рисан» превышает 220 000 кв. метров и 20% общего объема по Пензенской области.

Узнать больше о проектах компании можно на сайте risan-penza.ru и в Instagram @risan_group.

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