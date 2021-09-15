Представлен топ-3 семейных квартир от застройщика

15.09.2021 | 10:33

Семейные квартиры должны отвечать ряду требований, их гораздо больше, чем в случае если жилье выбирает свободный человек или молодая пара.

Важно, чтобы были развитая транспортная инфраструктура, расположенные рядом детсад, школа и место для прогулок, игровая площадка во дворе дома, сама территория - закрытая и охраняемая, вход без ступеней и колясочная.

Следующие три варианта планировок находятся в проектах, которые удовлетворяют всем этим требованиям, а также подходят для семей с детьми по площади и количеству комнат.

Евротрешка в квартале «Зеландия» напротив дворца спорта «Буртасы» порадует своих будущих жителей комнатами, разнесенными в разные стороны. Можно заниматься своими делами и знать, что музыка не помешает другим членам семьи.

Кроме того, здесь четко разделена приватная и гостевая зона. Один из санузлов находится рядом со спальнями, а второй рядом со входом и просторной кухней-гостиной. В таком случае дети не испытают неловкости, которую зачастую чувствуют в присутствии гостей родителей.

А еще эта квартира представлена с одним, двумя балконами и без них. Можно выбрать вариант по своему вкусу. Кстати, окна выходят на разные стороны: во двор и на город.

Это самая большая квартира в данной подборке. Она подойдет тем, кто ищет по-настоящему просторный вариант, например семьям с тремя детьми. В родительской зоне предусмотрен санузел, кладовая и рабочий кабинет: здесь можно заниматься своими делами, не отвлекаясь. Детские комнаты отделены от родительской двумя санузлами.

А для общего сбора и теплых семейных вечеров есть просторная кухня-гостиная площадью почти 25 кв. метров.

Третья квартира находится дальше остальных от центра: в квартале Upgrade в Дальнем Арбекове. Зато район самый молодой и стремительно меняется в самых передовых тенденциях. Здесь сразу комплексно возводится жилье, а совсем рядом с домом будет детский сад и новая набережная.

На площади 82,5 кв. метра комфортно разместились три спальни. Две для детей и большая - для родителей, с собственным санузлом. Две ванные позволят обеспечить необходимую приватность взрослым и спокойные сборы по утрам. Это европланировка с большой кухней-гостиной: здесь можно общаться всей семьей или просто находиться вместе.

Персональный менеджер поможет выбрать квартиру под жизненный сценарий в этих и других проектах family-формата по телефону 51-51-51.