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На Западной Поляне появится самый большой в Поволжье веревочный парк

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Строительная группа «Рисан» намерена создать на Западной Поляне в Пензе самый большой в Поволжье веревочный парк и благоустроить участок между улицей Попова и жилыми комплексами «Фаворит» и «Квартал Kontinent».

Территория рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом «Спутник» нуждается в обновлении. Планируется, что вскоре она преобразится и получит новое название «Союз», чтобы подчеркнуть концепцию благоустройства и исключить путаницу. «Союз» станет воплощением связи прошлого и настоящего, советского и современного, старожилов Западной Поляны и новых жителей.

На центральной аллее парка появится мощеный пешеходный тротуар и велодорожки, а в середине - ротонда с названием парка. Во входной зоне разместят уличные стулья и перголу с качелями, скамейки с навесами от дождя. Освещение дополнят гирляндами, которые особенно украсят прогулки вечерами и зимой, когда рано темнеет.

Продолжением парка станет новая зона отдыха на Олимпийской аллее, которая будет создана с сохранением всех зеленых насаждений. Элементы благоустройства расположат только на свободных участках и визуально впишут в природную среду, а оборудование выполнят преимущественно из дерева.

Частью новой зоны отдыха станет самый большой в Поволжье веревочный парк, работой над которым займется компания более чем с 10-летним стажем. В этом комплексе предусмотрено несколько трасс разной сложности, в том числе бесстраховочная, экстремальная, детская и взрослая.

На свободных от деревьев участках будут павильоны с кассами и общественным туалетом, потребность в котором на Олимпийской аллее обсуждается последние несколько лет.

Кроме того, благоустройство этой части зеленой зоны предполагает создание площадки для воркаута и детского игрового городка. Пока одни члены семьи проходят трассы тайпарка, другие могут отдохнуть на скамейках, скатиться с высоких горок или устроить тренировку на свежем воздухе.

Стихийная парковка со стороны улицы Попова будет реорганизована и упорядочена для удобства и безопасности, а на пути от «Союза» к веревочному парку предлагается разместить регулируемый пешеходный переход.

Вся эта территория станет не только любимым местом для отдыха всех пензенцев, но и зоной транзита к Олимпийской аллее для жителей «Фаворита» и «Квартала Kontinent». Они получат прямой выход к парку. Площадки будут открыты для всех жителей и гостей города.

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