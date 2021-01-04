«Рисан» запустит фейерверки в своих жилых комплексах

04.01.2021 | 09:00

В зимние каникулы как никогда хочется чуда. Строительная группа «Рисан» решила подарить пензенцам немного волшебства в это сказочное время. Компания вновь запустит фейерверки с территории семи своих жилых комплексов, которые отлично просматриваются из разных точек города – «Три тополя», «Триумф», «Ближняя Веселовка», «Новые сады», «Фаворит», «Олимп» и «Квартет».

Такой формат поздравления выбран не случайно, а чтобы сделать интереснее пребывание дома. «Рисан» призывает жителей Пензы проводить время на каникулах с семьей и наблюдать за фейерверками из окон и с лоджий.

Социальные контакты сейчас стоит максимально ограничить в связи с непростой эпидемиологической обстановкой. Например, квартиру можно подобрать онлайн в любом жилом комплексе «Рисан» с помощью официального сайта. На нем представлена основная информация о каждом проекте и доступны планировки, которые есть в продаже.

Затем можно записаться на персональную консультацию с менеджером по продажам, которая пройдет с соблюдением всех мер безопасности. Добраться можно на своей машине или попросить нашего специалиста бесплатно вызвать вам такси. Если вы не захватили с собой маску, вам ее предложат.

Кстати, офисы продаж «Рисан» уже возобновили работу. С 4-го по 6-е и 8 января менеджеры работают на Мира, 44, и Пушкина, 15, с 10:00 до 14:00. 9 января они ждут будущих новоселов в это же время на Мира, 44. С 11 января включительно все офисы работают по расписанию.

Итак, о запуске фейерверков. Пиротехническое шоу состоится 7 января в 20:30. Главное - не забыть выглянуть в окно.