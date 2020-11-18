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Город

В последнем доме ЖК «Фаворит» осталось меньше 20% квартир

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«Фаворит 2.0» - последний дом знаменитого жилого комплекса комфорт-класса от строительной группы «Рисан» на Западной Поляне в Пензе. Спустя два месяца со старта продаж в нем осталось менее 20% свободных квартир.

В 17-этажной «свечке» собрано все лучшее за годы работы строительной компании. Это кирпичный дом с фасадом цвета кофе с молоком, корзинами для кондиционеров, панорамным остеклением лоджий и современными инженерными решениями.

Этот дом будет умным. У входа предусмотрены станция для ремонта велосипедов и скамейки с зарядкой гаджетов. В холле разместятся колясочная и велосипедная, док-станция для гироскутеров и электросамокатов, а также камеры хранения, чтобы можно было бесконтактно принять посылку или оставить ключи забывчивому супругу. В лифтах встроены экраны, где будут транслироваться образовательные ролики.

Благодаря удачному расположению здания жители «Фаворита 2.0» смогут пользоваться возможностями разнопланового благоустройства всех пяти тематических дворов жилого комплекса, сохраняя при этом приватность в отдалении от шумных игровых и спортивных площадок.

Окна дома выходят на ухоженный и просторный двор, невысокую застройку микрорайона, современный центр культуры на улице Ленинградской и на Олимпийскую аллею, поэтому можно выбрать тот пейзаж, что больше по душе. Но следует знать: видовые квартиры всегда пользуются большим спросом и в доме остались буквально последние варианты.

Что касается планировочных решений квартир, то они классические, то есть 1-, 2- и 3-комнатные с отдельной кухней. Есть варианты повышенного комфорта - с дополнительными санузлами, гардеробными и кладовыми. Во всех квартирах от застройщика установлены надежные стальные двери с двумя замками и двухкамерные стеклопакеты.

Выбрать свою квартиру можно вместе с персональным менеджером. Для этого следует обратиться за консультацией в новый современный офис на Мира, 44. Там будущих новоселов познакомят с макетом, подберут планировку, окажут помощь ипотечного брокера и проведут экскурсию по территории «Фаворита».

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