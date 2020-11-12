Детский сад в «Ближней Веселовке» сдадут этой зимой

12.11.2020 | 16:53

Детский сад на территории жилого комплекса «Ближняя Веселовка» от строительной компании «Рисан» в микрорайоне Тепличном в Пензе планируется сдать уже этой зимой.

Учреждение будет рассчитано на 150 мест, или восемь групп: три - для малышей до 3 лет и пять - для тех, кто постарше. Важно, что в каждой группе будет раздевалка, игровая, буфетная, спальня и туалет, а значит, дети из разных групп будут контактировать друг с другом по минимуму.

Также в детсаду будет собственная кухня, где исключат встречные потоки сырой продукции и готовой пищи, медпункт с кабинетом врача, процедурной и палатой, залы для занятий физкультурой и музыкой и кабинет интерактивного обучения.

Прилегающая территория заслуживает отдельного внимания. Там создадут активное и безопасное пространство, где малыш начнет знакомиться с природой: теневые навесы станут пещерами, геопластика - горой, а синяя дорожка будет символизировать реку. Оснащение игровых площадок поддержит эту тему.

В «Ближней Веселовке» сейчас возводятся два дома. Окна одного из них выходят непосредственно на детский сад, а путь до учреждения теперь будет занимать пару минут у всех жителей комплекса.

Ключи от квартир в этих двух домах новые жильцы получат уже в следующем году. При активных темпах строительства соблюдены все технологии. Репутация строительной группы «Рисан» вселяет уверенность, что дома сдадут раньше срока.

Чтобы присоединиться к числу жителей, нужно записаться на консультацию в офис продаж на территории «Ближней Веселовки» по телефону 51-51-51. Персональный менеджер ответит на все вопросы и подберет планировку.

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