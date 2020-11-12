Сетевое издание|18+|Четверг|12 ноя 2020|17:36
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Город

Детский сад в «Ближней Веселовке» сдадут этой зимой

Печать

Детский сад на территории жилого комплекса «Ближняя Веселовка» от строительной компании «Рисан» в микрорайоне Тепличном в Пензе планируется сдать уже этой зимой.

Учреждение будет рассчитано на 150 мест, или восемь групп: три - для малышей до 3 лет и пять - для тех, кто постарше. Важно, что в каждой группе будет раздевалка, игровая, буфетная, спальня и туалет, а значит, дети из разных групп будут контактировать друг с другом по минимуму.

Также в детсаду будет собственная кухня, где исключат встречные потоки сырой продукции и готовой пищи, медпункт с кабинетом врача, процедурной и палатой, залы для занятий физкультурой и музыкой и кабинет интерактивного обучения.

Прилегающая территория заслуживает отдельного внимания. Там создадут активное и безопасное пространство, где малыш начнет знакомиться с природой: теневые навесы станут пещерами, геопластика - горой, а синяя дорожка будет символизировать реку. Оснащение игровых площадок поддержит эту тему.

В «Ближней Веселовке» сейчас возводятся два дома. Окна одного из них выходят непосредственно на детский сад, а путь до учреждения теперь будет занимать пару минут у всех жителей комплекса.

Ключи от квартир в этих двух домах новые жильцы получат уже в следующем году. При активных темпах строительства соблюдены все технологии. Репутация строительной группы «Рисан» вселяет уверенность, что дома сдадут раньше срока.

Чтобы присоединиться к числу жителей, нужно записаться на консультацию в офис продаж на территории «Ближней Веселовки» по телефону 51-51-51. Персональный менеджер ответит на все вопросы и подберет планировку.

Ипотечный брокер бесплатно поможет собрать документы для оформления кредита и отдать предпочтение самому выгодному предложению, что особенно актуально в свете льготной программы ипотеки с господдержкой, которая продлена до 1 июля 2021 года.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте