Проект «Рисан. Вдохновение» продолжился в новом учебном году

24.09.2020 | 09:56

Благотворительный проект «Рисан. Вдохновение», который компания «Рисан» запустила весной, предусматривает творческие уроки с учениками пензенской школы-интерната № 1. После летних каникул занятия возобновились.

Партнерами проекта выступили спортивный клуб FitUp и театр «Кириллица». Около 190 детей и подростков получили возможность заниматься эстрадными танцами и театральным мастерством.

В декабре школьники вместе с наставниками подготовят небольшую концертную программу и покажут ее родителям, педагогам и сотрудникам строительной группы «Рисан». Под руководством режиссера Константина Бутина они отработают художественное исполнение стихов, а хореограф Алина Ларина вместе с ними разучит танец.

Говоря о проекте, генеральный директор строительной группы «Рисан» Сергей Лисовол отметил, что таким образом компания хочет дать возможность развиваться творческим способностям тех детей, у родителей которых нет возможности оплачивать занятия.

«Каждый ребенок по-своему талантлив, и мы хотим, чтобы как можно больше ребят проявляли свои способности. Наш проект позволит им почувствовать себя свободнее и увереннее, найти новое увлечение и, возможно, даже выбрать творческую профессию», - сказал он.

Программа рассчитана на весь 2020 год. Ее планируется продолжать и в дальнейшем.