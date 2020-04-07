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Город | Пензенец рассказал, почему предпочел электронную регистрацию покупки жилья

07.04.2020|13:22
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Росреестр предлагает услуги по электронной регистрации сделок с недвижимостью еще с 2015 года на альтернативной основе с традиционным вариантом. Сейчас из-за ситуации с коронавирусом многофункциональные центры не работают, поэтому доступен только вариант электронной регистрации. Можно разобраться в его тонкостях и ознакомиться с отзывом реального покупателя.

Алексей Величанинов приобрел квартиру в жилом комплексе «Олимп» еще в январе и сам отдал предпочтение именно электронной регистрации сделки, когда менеджер предложил выбор.

«У меня есть опыт регистрации недвижимости в обычном порядке, и я осознанно решил выбрать электронную, потому что она значительно удобнее, не требует личного присутствия и повторных визитов, не отнимает время», - пояснил он.

Владелец квартиры уточнил, что в процессе регистрации поступают уведомления о каждом этапе сделки - это очень удобно и позволяет быть в курсе ситуации.

Процедура электронной регистрации проходит в несколько шагов. Сначала нужно передать менеджеру пакет документов, которые отправляют в удостоверяющий центр. Когда они пройдут проверку, клиенту разрешат оформить электронную подпись и в назначенное время пригласят на сделку. Далее специалист подаст документы в электронном виде в Росреестр.

Затем клиент получит УИН для оплаты госпошлины, а вскоре поступит звонок в подтверждение успешной регистрации сделки, документы придут на электронную почту.

Электронная подпись, которую необходимо оформить для такой регистрации, действует целый год. Это значит, что в дальнейшем можно дополнительно приобрести кладовую или машино-место в паркинге даже без личного визита.

Весь процесс электронной регистрации сделок с недвижимостью от строительной группы «Рисан» надежный и хорошо отлаженный. Необходимую информацию можно получить по номеру +7 (8412) 51-51-51.

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