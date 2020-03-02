02.03.2020 | 13:02

Строительная группа «Рисан» сотрудничает с наиболее надежными пензенскими агентствами недвижимости и гордится успехами своих партнеров. Поэтому представителям компании и риелторам особенно приятно было собраться вместе в непринужденной обстановке на закрытом вечере Black Party в «Баре-60».

На мероприятии были подведены итоги работы и озвучены основные события 2019 года в жизни СГ «Рисан». Одной из главных интриг вечера стал топ-3 риелторских агентств по объему продаж. Его возглавило АН «Межрегиональный центр недвижимости», вторую строчку рейтинга заняло АН24, бронзовым призером стало АН «Риэлтор». Также за отличный результат была отмечена федеральная система бронирования «Нмаркет.ПРО».

Затем свои призы получили участники программы «Спецагент «Рисан», которая позволила увеличить количество продаж на 6,5%.

Всего к ней присоединились 64 пензенских брокера. Они получили за свою работу с компанией в общей сложности 38 ценных подарков. Спецагентов «Рисан», вошедших в Высшую и Премьер-лигу программы, также наградили серебряными значками с логотипом строительной группы.

Например, Елена Колупанова из АН «МЦН» заработала 30 звезд в программе «Спецагент «Рисан» и стала безоговорочным и недосягаемым лидером рейтинга. Высокие результаты она показывает уже не первый год.

В завершение вечера коммерческий директор Ольга Кускова поделились планами на 2020 год: он будет еще более ярким и насыщенным, чем прошлый.

Компания сдает четыре дома, начинает продажи в новых строениях и даже в новых жилых комплексах - квартале новых возможностей Upgrade и квартале Kontinent, продолжает развивать традиции добрососедства и становится eco-friendly.

Управляющий партнер АН «Соната» Светлана Шестирекова назвала мероприятие стильным, классным, динамичным и увлекательным.

«Мне было интересно узнать о новых жилых комплексах. Я романтик, так что мне было интересно, какой будет жизнь владельцев новых квартир, каково идейное наполнение проекта, а более прагматичные коллеги наверняка оценили цифры: цены, площади, даты старта продаж», - рассказала она.

Специалист отдела продаж Екатерина Малышева, курирующая работу с брокерами, отметила, что вечеринка оставила приятные впечатления и позволила еще более воодушевить партнеров.

«Важно было пообщаться в неформальной обстановке, ведь в рабочие дни у нас мало времени на живое общение и взаимодействие. Это прекрасная возможность», – подчеркнула она.

«Рисан» намерен продолжать развивать и укреплять сотрудничество с риелторами.