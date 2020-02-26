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Город | В жилых комплексах СГ «Рисан» на Масленицу пройдут народные гулянья

26.02.2020|17:53
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Масленичная неделя уже вовсю идет, и народные гулянья набирают силу. Самое время рассказать о том, как будут провожать зиму жители пензенских ЖК от строительной группы «Рисан».

Встречаться вместе на праздниках двора, знакомиться и веселиться уже стало среди них хорошей традицией. Компания рада тому, что жители разделяют ценности добрососедства, поддерживает их и регулярно устраивает яркие и зрелищные развлекательные программы.

Один из самых любимых праздников пензенцев - Масленица. Народные гулянья в этом году развернутся на нескольких городских площадках, но праздники будут традиционно организованы и на территории жилых комплексов СГ «Рисан» или рядом с ними.

Интересная программа на следующие выходные подготовлена для всех ЖК, где есть сданные строения: «Триумф», «Три тополя», «Новые сады», «Фаворит», «Ближняя Веселовка» и «Олимп». В трех из них торжества пройдут 29 февраля, в остальных - 1 марта.

Скоморохи увлекут малышей традиционными играми, забавами и потехами. Дети смогут отлично повеселиться, познакомиться и пообщаться в непринужденной обстановке, а родители наверняка получат удовольствие от того, как радуется их ребенок.

Приятные моменты останутся в памяти дольше, ведь их помогут запечатлеть фотографы. На праздники жителей ждут всей семьей. Подробная программа мероприятий размещена на сайтах комплексов и досках объявлений.

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Гость|26.02.2020 18:07|

Ура! Гуляй масленница!

Гость|26.02.2020 18:43|

Про то как они деньги жильцов, перечисленных за электричество своровали, не расскажут? Из-за этого тнс-энерго пришлось с рисановскими управляющими компаниями расторгнуть договоры на поставку электроэнергии.

Зачем комментарий стираете, если сами писали новость об этом на данном сайте?

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