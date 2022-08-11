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Автохамы

На улице Терновского в Пензе машина промчалась между людьми на зебре

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В рубрику «Автохамы» портала «ПензаИнформ» житель областного центра прислал видеозапись, на которой водитель легкового автомобиля не только не тормозит перед пешеходным переходом, но и проносится мимо идущих по нему людей.

«10 августа 2022 года в 13:50 автомашина с государственным номером О572АХ58, двигаясь в сторону центра по ул. Терновского, в пределах прямой видимости не пропустила пешеходов, уже находившихся на пешеходном переходе», - описал ситуацию пензенец.

На кадрах видно, что с левой стороны на зебру заходит девушка, с правой - молодая женщина, которая ведет за руку девочку лет шести. Однако водитель игнорирует людей и проезжает между ними.

По мнению автора видео, такой поступок должен повлечь наказание.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

А у меня соседка сверху сегодня на коне скакала, а может тоже на зебре. И охала.

Гость||

Там жа камера!

Гость||

Гость писал(a):

Там жа камера!
И что?

Гость||

Жопоносники хороши. Вообще не смотрят куда идут. Сохранились наверное. Правая дура еще и с ребенком.

Гость||

Такое бывает, когда водитель вдруг узнал что ему жена изменяет. Я когда узнал, так же помчался.

Гость||

Сейчас придет дурачок и приведет пример про яму перед подъездом.

Гость||

Сейчас придет дурачок и приведет пример про яму перед подъездом.

Гость||

Гость писал(a):

Такое бывает, когда водитель вдруг узнал что ему жена изменяет. Я когда узнал, так же помчался.
Нет, он торопится домой, чтобы с компа ответить на какой-то комментарий на Пензаинформе

Гость||

penzainform.ru писал(a):

машина промчалась между людьми на зебре
Ничего не понятно. То-ли люди ехали на зебре. То-ли машина оседлала зебру и помчалась как на коне.

Гость||

Интересно, а сколько людей может поместиться на одну зебру? Какая ее максимальная вместительность?

Гость||

Тебе накой?

Гость||

машина промчалась между людьми на зебре. Что вы пишите?! Двоечники...

Гость||

Гость писал(a):

Тебе накой?
Может куплю себе зебру.

Гость||

Гость писал(a):

Нет, он торопится домой, чтобы с компа ответить на какой-то комментарий на Пензаинформе
Пьяни могу и в своей газели ответить.

Гость||

Гость писал(a):

Нет, он торопится домой, чтобы с компа ответить на какой-то комментарий на Пензаинформе

Пьяни могу и в своей газели ответить.

Дурнила, они из палаты пишут. Хотя некоторых еще не поймали, может и на газелях ездят еще пока.

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Имя: Гость
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