На улице Терновского в Пензе машина промчалась между людьми на зебре

11.08.2022 | 09:52

В рубрику «Автохамы» портала «ПензаИнформ» житель областного центра прислал видеозапись, на которой водитель легкового автомобиля не только не тормозит перед пешеходным переходом, но и проносится мимо идущих по нему людей.

«10 августа 2022 года в 13:50 автомашина с государственным номером О572АХ58, двигаясь в сторону центра по ул. Терновского, в пределах прямой видимости не пропустила пешеходов, уже находившихся на пешеходном переходе», - описал ситуацию пензенец.

На кадрах видно, что с левой стороны на зебру заходит девушка, с правой - молодая женщина, которая ведет за руку девочку лет шести. Однако водитель игнорирует людей и проезжает между ними.

По мнению автора видео, такой поступок должен повлечь наказание.