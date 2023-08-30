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Общество

При смене внешности можно будет лишиться загранпаспорта

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Разработан проект постановления Правительства РФ, в котором утверждаются критерии наличия в заграничном паспорте недостоверных сведений, признаки непригодности документа и правила его изъятия.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Предполагается, что паспорт содержит недостоверную информацию в случае несоответствия следующих сведений:

- персональных данных владельца;

- факта наличия гражданства РФ;

- фотографии в документе с изображением в иных государственных системах;

- даты окончания срока действия паспорта;

- персональных данных несовершеннолетних детей;

- данных в паспорте со сведениями в иных документах, в том числе визах;

- пометок в штампах о пересечении госграницы.

Также в проекте перечислены признаки непригодности загранпаспорта. Это, в частности, нарушения элементов защиты бланка, из-за которых невозможно установить его подлинность; повреждение записи, электронного носителя информации или фотографии, смена владельцем документа внешности и ряд других.

Право на изъятие документа получают подразделения МИД России, МВД России и органы пограничного контроля. В таких случаях составляется акт, в котором отражается серия и номер паспорта, основание для изъятия, персональные данные владельца, сведения об иных документах гражданина, а также место и время составления документа.

13 июня Президент России Владимир Путин подписал закон о случаях изъятия загранпаспорта. Документ будет считаться недействительным, если владелец потерял его, сменил гражданство, изменил пол, фамилию, дату и место рождения, а также оформил паспорт на похищенном бланке.

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