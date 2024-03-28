Водители продолжают уродовать газон на улице Ладожской

Неравнодушная пензячка Ольга Л. продолжает фиксировать нарушения, допускаемые водителями во дворе дома № 124 на улице Ладожской.
На этот раз в объектив ее камеры попал автомобиль Suzuki Grand Vitara с госномером О155МС/58, припаркованный на газоне.
«Дата 28.03.2024, время 8:34. Время то же, место то же, машина другая...» - констатировала возмущенная горожанка.
Накануне Ольга сфотографировала автомобиль Toyota RAV4 (госномер О423РТ/58). На снимках видно, что снег на участке уже растаял, четко обрисовался бордюр, показалась пожухлая трава - случайно перепутать лужайку с парковкой явно было нельзя.
Газон оказался испорчен: участок под колесами машин превратился в грязевое месиво.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀