Водители продолжают уродовать газон на улице Ладожской

28.03.2024 | 11:41

Неравнодушная пензячка Ольга Л. продолжает фиксировать нарушения, допускаемые водителями во дворе дома № 124 на улице Ладожской.

На этот раз в объектив ее камеры попал автомобиль Suzuki Grand Vitara с госномером О155МС/58, припаркованный на газоне.

«Дата 28.03.2024, время 8:34. Время то же, место то же, машина другая...» - констатировала возмущенная горожанка.

Накануне Ольга сфотографировала автомобиль Toyota RAV4 (госномер О423РТ/58). На снимках видно, что снег на участке уже растаял, четко обрисовался бордюр, показалась пожухлая трава - случайно перепутать лужайку с парковкой явно было нельзя.

Газон оказался испорчен: участок под колесами машин превратился в грязевое месиво.