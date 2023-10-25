В Пензе иностранец-нарушитель пытался дать полицейскому взятку

25.10.2023 | 10:29

Сотрудник Пензенского ЛО МВД России на транспорте задержал нарушителя и отказался от взятки.

Страж порядка нес службу в здании вокзала станции Пенза-I и обнаружил уроженца Узбекистана, нарушившего режим пребывания в России.

Полицейский начал составлять протокол. 50-летний иностранец предложил ему 6 500 рублей, чтобы тот отпустил его.

«Сотрудник линейного отдела предупредил гражданина о противозаконности данных действий, после чего сообщил о произошедшем в дежурную часть», - рассказали в пресс-службе ведомства.

На иностранца возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до 1 года.