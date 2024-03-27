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Автохамы

На ул. Ладожской водитель Toyota RAV4 превратил газон в парковку

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Утром в среду, 27 марта, в рубрику «Автохамы» на PenzaInform.ru обратилась горожанка Ольга Л., поделившаяся возмущением по поводу парковки на газоне.

Женщина рассказала, что в 8:30 этого дня во дворе дома № 124 на улице Ладожской заметила автомобиль Toyota RAV4 (госномер О423РТ/58), оставленный водителем на газоне.

На ул. Ладожской водитель Toyota RAV4 превратил газон в парковку

Пензячка сфотографировала машину в разных ракурсах и прислала снимки в редакцию сетевого издания.

На ул. Ладожской водитель Toyota RAV4 превратил газон в парковку

На них видно, что снег на участке уже растаял, четко обрисовался бордюр, показалась пожухлая трава - случайно перепутать лужайку с парковкой явно было нельзя.

«Газон испорчен», - констатировала Ольга с сожалением. Она надеется, что автомобилисты будут более сознательными и ответственными.

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