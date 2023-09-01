Экс-чиновница столкнулась с обманом, пытаясь скрыть нарушения

01.09.2023 | 09:12

Вступил в силу приговор, вынесенный бывшей сотруднице администрации Городищенского района за попытку дать взятку, а также двум местным жителям, предложившим услуги посредников.

В ноябре 2022 года бывшая сотрудница отдела по физической культуре и спорту узнала, что полиция выясняет обстоятельства хищения бюджетных средств при проведении спортивных мероприятий во время ее работы.

Женщина обратилась к человеку, который, по ее мнению, за деньги мог помочь прекратить проверку. Посредник в свою очередь связался со своим знакомым, рассчитывая на его личные связи в полиции. Тот пообещал решить вопрос, хотя реальной возможности не имел.

Знакомый женщины передал ей номер сотового телефона мужчины, согласившегося «оказать помощь» за 140 тысяч рублей.

23 декабря экс-чиновница через приложение «Мобильный банк» сделала первый перевод. Затем она еще несколько раз перечисляла средства посреднику.

26 января 2023 года сотрудники правоохранительных органов пресекли коррупционные действия и конфисковали часть взятки.

«Приговором суда виновным назначено наказание в виде штрафов. Изъятые в качестве взятки деньги обращены в доход государства», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.