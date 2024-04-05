В центре Пензы такси с пассажиром выехало на встречную полосу

В Пензе такси с пассажиром выехало на встречную полосу и чуть не спровоцировало ДТП. О водителе, грубо нарушившем правила, в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru сообщил горожанин Сергей.
Все случилось на улице Суворова, около перекрестка с Урицкого. Пензенец ехал в сторону ТЦ iMall, когда на его пути появился Renault Logan с шашечками.
Сергей прикрепил фото и видео, снятые 3 апреля в 16:55, где запечатлен момент нарушения.
«Водитель с госномером Р150УН/58 перекрыл движение, выехав на встречную полосу, пересекая двойную сплошную линию», - написал горожанин.
Мужчина за рулем такси, вероятно, заметив недовольство на лице владельца регистратора, развел руками и указал на ряд машин, не позволяющих ему занять место в нужной полосе. При этом в салоне авто находился пассажир.
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