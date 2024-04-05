В центре Пензы такси с пассажиром выехало на встречную полосу

05.04.2024 | 21:29

В Пензе такси с пассажиром выехало на встречную полосу и чуть не спровоцировало ДТП. О водителе, грубо нарушившем правила, в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru сообщил горожанин Сергей.

Все случилось на улице Суворова, около перекрестка с Урицкого. Пензенец ехал в сторону ТЦ iMall, когда на его пути появился Renault Logan с шашечками.

Сергей прикрепил фото и видео, снятые 3 апреля в 16:55, где запечатлен момент нарушения.

«Водитель с госномером Р150УН/58 перекрыл движение, выехав на встречную полосу, пересекая двойную сплошную линию», - написал горожанин.

Мужчина за рулем такси, вероятно, заметив недовольство на лице владельца регистратора, развел руками и указал на ряд машин, не позволяющих ему занять место в нужной полосе. При этом в салоне авто находился пассажир.