В Бессоновке водитель ВАЗ-21099 пошел на обгон, забыв о ПДД

05.04.2024 | 17:31

Читатель прислал в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru видеозапись одного из многочисленных нарушений правил дорожного движения, свидетелем которых он становится по пути из Бессоновки в областной центр.

На кадрах, сделанных мужчиной, запечатлено, как ВАЗ-21099, ехавший в сторону Пензы по улице Центральной, в районе ТЦ «Барон» пересекает сплошную, чтобы обогнать другие машины.

Водитель игнорирует не только разметку, но и сам факт, что подобный маневр запрещен на пешеходных переходах.

«Каждый день на этом участке происходит одно и то же, особо одаренные водители объезжают пробку по встречной полосе, нарушая ПДД», - прокомментировал владелец записи.

Он уточнил, что видео было снято 18 марта в 6:20. Госномер нарушителя Н394НЕ/58.