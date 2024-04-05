В Бессоновке водитель ВАЗ-21099 пошел на обгон, забыв о ПДД

Читатель прислал в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru видеозапись одного из многочисленных нарушений правил дорожного движения, свидетелем которых он становится по пути из Бессоновки в областной центр.
На кадрах, сделанных мужчиной, запечатлено, как ВАЗ-21099, ехавший в сторону Пензы по улице Центральной, в районе ТЦ «Барон» пересекает сплошную, чтобы обогнать другие машины.
Водитель игнорирует не только разметку, но и сам факт, что подобный маневр запрещен на пешеходных переходах.
«Каждый день на этом участке происходит одно и то же, особо одаренные водители объезжают пробку по встречной полосе, нарушая ПДД», - прокомментировал владелец записи.
Он уточнил, что видео было снято 18 марта в 6:20. Госномер нарушителя Н394НЕ/58.
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