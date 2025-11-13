Ликбез

Почему авокадо нельзя резать металлическим ножом?

Вопрос от интернет-пользователя

Почему лучше не использовать металлический нож при нарезке авокадо? И чем тогда нужно его резать?

Ответ специалиста

Дело в том, что авокадо содержит много веществ, которые могут окисляться при контакте с воздухом. Металлические ножи сильнее давят на мякоть и рвут ее, делая площадь соприкосновения больше.

Это приводит к потемнению плода и изменению вкуса - он становится горьковатым.

Для нарезки лучше использовать прочные пластиковые или керамические ножи, но при этом обязательно острые, чтобы не повредить структуру авокадо.

Источник — фото pxhere.com
