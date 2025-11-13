Почему авокадо нельзя резать металлическим ножом?

Вопрос от интернет-пользователя
Почему лучше не использовать металлический нож при нарезке авокадо? И чем тогда нужно его резать?
Ответ специалиста
Дело в том, что авокадо содержит много веществ, которые могут окисляться при контакте с воздухом. Металлические ножи сильнее давят на мякоть и рвут ее, делая площадь соприкосновения больше.
Это приводит к потемнению плода и изменению вкуса - он становится горьковатым.
Для нарезки лучше использовать прочные пластиковые или керамические ножи, но при этом обязательно острые, чтобы не повредить структуру авокадо.
Новости по теме
- Врач предупредила о последствиях полного отказа от сахара
- Зачем люди хранят кошачьи усы?
- Сколько раз в неделю следует мыть голову?
- Как снять металлическую крышку с банки?
- Как понять, что человек испытывает симпатию?
- Зачем добавлять в кофе немного соли?
- Раскрыты необычные предпочтения россиян при приготовлении борща
- Нужно ли использовать крышку при варке супа?
- Искусственный интеллект вычислил главный фактор долголетия
- Почему бананы не стоит хранить в связке?
Последние новости
- Кто такой «пуп земли» и откуда пошло выражение?
- Сон бывает летаргическим или литургическим?
- Зачем люди хранят кошачьи усы?
- «ПолымЯ» или «пОлымя» - где ударение?
- Сколько раз в неделю следует мыть голову?
- «Это погоды не делает» - что означает выражение?
- Как снять металлическую крышку с банки?
- Как понять, что человек испытывает симпатию?
- Зачем добавлять в кофе немного соли?
- «Какой же русский не любит быстрой езды?» - кто автор фразы?
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!