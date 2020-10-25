Качели у администрации в Кузнецке продержались недолго

25.10.2020 | 15:19

В Кузнецке качели, установленные на площади между зданием администрации города и музыкальной школы, сломали.

Фото конструкций, криво висящих на цепях, появились в социальной сети «ВКонтакте» в субботу, 24 октября. Факт возмутил не одного, а двух пользователей, поделившихся снимками с разницей в несколько часов.

«Скажите, Кузнецк, зачем вам что-то строить, для чего? Чтоб это летело в помойку? А чинить вот никто не соизволит - только ломать. Это было для вас, а хватило только лишь на лето», - высказался один из авторов.

Кузнечане написали, что конструкция стала местом притяжения подростков, оставшихся без надзора родителей. Они, по всей видимости, и являются виновниками поломки.

«Сама картину наблюдала, пока гуляла с ребенком: толпы подростков садились на качели и раскачивались со всей дури. Такой нагрузки, естественно, не выдержали», - поведала кузнечанка.

Некоторые комментаторы указали, что изначально качели смонтировали неправильно.

«Судя по фото, цепь закреплена была за деревянный подлокотник, а не за железную конструкцию, странное решение изготовителей, если так», «Они нормальные, просто цепи привязали к ручкам», «И вы на них посмотрите, доверие они внушают? Эти цепи еле держатся. Конструкция должна быть надежной, крепкой, а не так, что раз прокатился и они перекосились», - высказались горожане.

Также кузнечане отметили, что рядом с такими местами нужно установить камеры и усилить патрулирование улиц полицейскими.

От безответственных подростков страдают и качели, установленные на Фонтанной площади в Пензе. Так, юные жители областного центра развлекаются следующим способом: катаются на конструкции, пытаясь испачкать подошвой обуви потолок сооружения.

«Для людей благоустроили площадь, сделали красивые фонтан, качели и другие объекты. Но благодаря таким паразитам в нашем городе испорченные лавки, разбитые остановки, грязные, разрисованные стены, поломанные скульптуры. И ни один взрослый мужчина не подошел, не сделал замечание. Только камеры, только штрафы!» - высказался горожанин, запечатлевший на видео веселящихся молодых людей.

Фото vk.com/podslushanokuzneck.