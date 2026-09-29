Над «Золотой шайбой» в Пензе подняли новый купол

Спорт

Над «Золотой шайбой» в Пензе подняли новый купол
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Над ледовым комплексом «Золотая шайба» в Пензе подняли новый купол, сообщили в канале областного министерства физкультуры и спорта в МАХ.

«Подготовительные работы были проведены оперативно, после чего специалисты приступили к монтажу купола: выполнена растяжка и крепление полотен, проведена сварка швов, осуществлена подача воздуха. Тестовый подъем конструкции прошел успешно и подтвердил высокое качество выполненных работ», - рассказали в министерстве во вторник, 29 сентября.

Над «Золотой шайбой» в Пензе подняли новый купол

Крыша (воздухоопорная оболочка) ледовой арены «Золотая шайба» обрушилась в феврале из-за сильного ветра. Прокуратура организовала проверку.

В июне вопрос был все еще на стадии рассмотрения. Предлагались 2 варианта: восстановление купола в первоначальном виде либо замена на металлическую конструкцию.

В июле стало известно о решении приобрести новую воздухоопорную оболочку. На ее монтаж выделяли 15,5 млн рублей.

Полноценную работу спорткомплекс должен возобновить в октябре.

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