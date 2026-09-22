В Пензе пройдут соревнования по мотокроссу

26 сентября на мотодроме «Сура» снова пройдут всероссийские соревнования по мотокроссу и суперкроссу на Кубок главы Пензы (6+). Об этом сообщил глава города Олег Денисов в соцсетях во вторник, 22-го числа.

По его словам, за победу будут бороться опытные гонщики на мотоциклах класса 250 куб. м, юниоры и взрослые в классах 125 и 85 куб. м, дети старше 10 лет - в классе 65 куб. м. Класс класс «Любители» для участников старше 18 лет, введенный в 2025 году, сохранился.

В состязаниях будут участвовать спортсмены из Московской, Ленинградской, Новгородской, Тамбовской, Саратовской, Челябинской, Самарской, Краснодарской, Свердловской, Белгородской, Ульяновской областей, Татарстана, Мордовии и Удмуртии (всего около 100 человек).

«Среди них заявились и настоящие ветераны, так что борьба будет серьезной», - отметил Олег Денисов.

Трассу в этом году обновили, так что прыжки на трамплинах станут длиннее и зрелищнее.

«Пензавтодор» уже подготовил трек, также освежили краску на трибунах. Поручил Железнодорожной администрации убрать мусор и покосить траву на подъездных путях. Также запланировали отсыпать гравием парковку для гостей. Нужно, чтобы и спортсменам, и болельщикам было комфортно», - рассказал глава города.

Начало заездов в 10:00, соревнования стартуют в 12:00. Вход свободный.

«Приходите поболеть, поддержать наших. И пусть мотор не подведет, а трасса будет гладкой и легкой», - пригласил Олег Денисов.

Предыдущие состязания в этом году состоялись в мае.