Олег Мельниченко рассказал о новом куполе «Золотой шайбы»

Восстановление купола ледового комплекса «Золотая шайба» в Пензе перешло в активную стадию, сообщил губернатор Олег Мельниченко в четверг, 17 сентября.

Спортобъект, которому уже почти 20 лет, служит тренировочной базой для спортшколы олимпийского резерва по хоккею «Дизель». После февральского снегопада надувная конструкция сложилась под тяжестью снега.

По словам Олега Мельниченко, на оперативное решение проблемы из резервного фонда Пензенской области было выделено дополнительно порядка 20 млн рублей. «Ребятам необходимо создать комфортные и безопасные условия для занятий», - подчеркнул он.

Специалисты подрядной организации уже завершили подготовительный этап для установки нового купола и перешли к растяжке полотен, их креплению к стенам и сварке швов составных элементов.

«Следующим этапом работ станет подача воздуха. На будущую неделю запланированы проверка купола и его первый подъем», - написал Олег Мельниченко в соцсетях.

Полноценную работу спорткомплекс должен возобновить в октябре. Здесь не только будут тренироваться юные хоккеисты, но и снова станут проходить сеансы массового катания на коньках для всех желающих.