В открытом бассейне в Ахунах начались плановые работы

Спорт

В открытом бассейне в Ахунах начались плановые работы
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Бассейн на улице Одоевского в Ахунах временно закрыт для посещения. Об этом сообщили в ГАУ «Управление спортивными сооружениями» в четверг, 24 сентября.

Ограничения связаны с необходимостью ремонта и технического обслуживания.

«Ориентировочный срок проведения работ - около одного месяца», - уточнили в управлении.

В последний раз бассейн закрывали в октябре 2025 года. В течение 2 недель там шла подготовка чаши к осенне-зимнему периоду.

17 сентября 2026-гостало известно о завершении сборки модульной конструкции бассейна в Заре. Его возводят рядом с умной спортивной площадкой и храмом во имя святых Царственных страстотерпцев.

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