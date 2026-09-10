Пензенский «Дизель» уступил ХК «Нефтяник»

Спорт

Пензенский «Дизель» уступил ХК «Нефтяник»
Печать
Max

В среду, 9 сентября, пензенский «Дизель» провел второй домашний матч. Соперником выступил ХК «Нефтяник» из Альметьевска. За встречей наблюдали почти 2 900 зрителей.

Пензенский «Дизель» уступил ХК «Нефтяник»

Счет открыли только во втором периоде. На 21-й минуте встречи дизелист Макар Ополинский распечатал ворота гостей. На 28-й минуте соперник сравнял счет, на 35-й забросил в ворота пензенцев вторую шайбу.

В последнем периоде хозяева пытались отыграться, за минуту до окончания встречи «Дизель» снял голкипера. Гости забросили шайбу в пустые ворота за 25 секунд до завершения матча.

Пензенский «Дизель» уступил ХК «Нефтяник»

Пензенский клуб уступил альметьевским хоккеистам со счетом 1:3.

Пензенский «Дизель» уступил ХК «Нефтяник»

Следующий матч пройдет 11 сентября. Дизелисты встретятся с казанским «Барсом».

Пензенский «Дизель» уступил ХК «Нефтяник»

Первый домашний матч пензенский клуб выиграл со счетом 2:1. Соперника, самарский ХК ЦСК ВВС, обошли по буллитам.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
дизель хоккей соревнования
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!