Пензенский «Дизель» уступил ХК «Нефтяник»

В среду, 9 сентября, пензенский «Дизель» провел второй домашний матч. Соперником выступил ХК «Нефтяник» из Альметьевска. За встречей наблюдали почти 2 900 зрителей.

Счет открыли только во втором периоде. На 21-й минуте встречи дизелист Макар Ополинский распечатал ворота гостей. На 28-й минуте соперник сравнял счет, на 35-й забросил в ворота пензенцев вторую шайбу.

В последнем периоде хозяева пытались отыграться, за минуту до окончания встречи «Дизель» снял голкипера. Гости забросили шайбу в пустые ворота за 25 секунд до завершения матча.

Пензенский клуб уступил альметьевским хоккеистам со счетом 1:3.

Следующий матч пройдет 11 сентября. Дизелисты встретятся с казанским «Барсом».

Первый домашний матч пензенский клуб выиграл со счетом 2:1. Соперника, самарский ХК ЦСК ВВС, обошли по буллитам.