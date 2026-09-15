Опубликован регламент проведения «Кросса нации» в Пензе

В субботу, 19 сентября, в Пензе на Олимпийской аллее состоится Всероссийский день бега «Кросс нации - 2026».

Традиционно в соревнованиях принимают участие спортсмены, школьники, студенты средних специальных и высших учебных заведений, работники предприятий и организаций города.

Расписание спортивного мероприятия размещено на сайте администрации Пензы:

- 10:30 - начало регистрации участников у стелы «Олимпийские кольца»;

- 11:45 - официальная церемония открытия;

- 12:00 - старт на дистанции 1 000 м (девочки и мальчики 2017 года рождения и младше);

- 12:05 – забег на дистанции 4 000 м (девушки и юноши 2007 года рождения и младше);

- 12:10 – старт на дистанции 4 000 м (женщины и мужчины 2006 года рождения и младше);

- 12:30 – забеги на дистанциях 6 000, 8 000 и 12 000 м (девушки и юноши 2007 года рождения и младше, женщины и мужчины 2006-го и старше).

Подать заявку можно до 17 сентября онлайн или у стелы «Олимпийские кольца» лично 19-го числа с 10:30 до 11:30.

При себе необходимо иметь медицинский допуск или расписку об ответственности за свои жизнь и здоровье, уточнили в мэрии.