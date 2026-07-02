Сложившийся купол «Золотой шайбы» заменят на новый

В Пензе заменят купол ледово-спортивного комплекса «Золотая шайба» на улице Антонова (ГПЗ). На новую воздухоопорную оболочку и ее монтаж планируют потратить 15,5 млн рублей.

Такая информация представлена на портале госзакупок.

Новый купол будет белого цвета, с противогрибковой добавкой и защитным лаком от УФ-излучения. Также в оболочке предусмотрят защитный карман снаружи, предохраняющий от попадания осадков.

Указывается, что купол должен выдерживать порывы ветра до 150 км/ч и снеговую нагрузку до 210 килограмм-силы (единица измерения давления, механического напряжения и модуля упругости) на кв. м.

Срок гарантии на монтаж такой оболочки - 2 года. Для обслуживания контрактом предусмотрены веревочная лестница и канат для доступа на крышу, чтобы сбросить снег.

Куполу «Золотой шайбы» требуется восстановление после того, как 16 февраля этого года он сложился из-за сильного ветра.

Это не первое ЧП с крышей спортивного комплекса. В апреле 2020-го оболочка не выдержала тяжести снега, один ее шов разошелся.