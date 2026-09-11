В Заре открыли спортивную площадку с уличными тренажерами

В пензенском микрорайоне Заря открыли новую спортивную зону. Об этом в четверг, 10 сентября, сообщил глава города Олег Денисов.

«В основании площадки уложено прорезиненное покрытие площадью 220 квадратных метров, которое делает тренировки безопасными и комфортными», - отметил чиновник.

Здесь появились спортивный комплекс, четыре уличных тренажера, лавочки для отдыха и урны.

Управлению ЖКХ также поручено решить вопрос дополнительного освещения территории, уточнили в мэрии.

Олег Денисов напомнил, что рядом с умной спортивной площадкой в Заре сейчас строится плавательный бассейн: подрядчик возводит модульную конструкцию на железобетонном основании, монтирует стеновые панели и прокладывает инженерные сети.