Пензенский «Дизель» проиграл казанскому «Барсу»

Спорт

Пензенский «Дизель» проиграл казанскому «Барсу»
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В пятницу, 11 сентября, пензенский «Дизель» встретился на своем льду с казанским ХК «Барс». За матчем наблюдали почти 2 900 зрителей.

Пензенский «Дизель» проиграл казанскому «Барсу»

Гости открыли счет уже на второй минуте игры. На 20-й минуте дизелист Руслан Газозов отправил шайбу в ворота «Барса».

Во втором периоде, на 21-й минуте встречи, гости снова вырвались вперед, огорчив пензенского голкипера.

Пензенский «Дизель» проиграл казанскому «Барсу»

В последнем игровом отрезке, на 42-й минуте матча, казанцы забили пензенцам третий гол. За 3 минуты до завершения встречи в ворота «Барса» влетела шайба, однако ее не засчитали, поскольку была блокировка вратаря.

Пензенский «Дизель» проиграл казанскому «Барсу»

Игра закончилась проигрышем пензенского клуба со счетом 1:3.

Пензенский «Дизель» проиграл казанскому «Барсу»

Это был последний матч домашней серии. Далее дизелистам предстоят выездные встречи в Рязани, Туле и Калуге. Первая игра пройдет 21 сентября, соперником станет ХК «Рязань-ВДВ».

Пензенский «Дизель» проиграл казанскому «Барсу»

Первый домашний матч пензенский клуб выиграл со счетом 2:1, соперника, самарский ХК ЦСК ВВС, обошли по буллитам. Во второй игре «Дизель» уступил «Нефтянику» со счетом 1:3.

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