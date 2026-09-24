В Пензе продолжают восстанавливать купол «Золотой шайбы»

В Пензе продолжают восстанавливать купол спорткомплекса «Золотая шайба». О ходе работ рассказали в ГАУ «Управление спортивными сооружениями» в четверг, 24 сентября.

На данный момент специалисты монтируют освещение внутри объекта, в том числе на конструкции купола.

«Кроме того, регулярно проводится подача воздуха и тестовый подъем купола - специалисты проверяют работу конструкции и контролируют ее состояние», - отметили в управлении.

Сроки окончания работ в немалой степени зависят от погодных условий.

Крыша (воздухоопорная оболочка) ледовой арены «Золотая шайба» обрушилась в феврале этого года из-за сильного ветра. Прокуратура организовала проверку.

В июне вопрос был все еще на стадии рассмотрения. Предлагались 2 варианта: восстановление купола в первоначальном виде либо замена на металлическую конструкцию.

В июле стало известно о решении приобрести новую воздухоопорную оболочку. На ее монтаж выделяли 15,5 млн рублей.

ЧП с крышей спортивного комплекса случилось не в первый раз. В апреле 2020-го она не выдержала тяжести снега, один шов разошелся.