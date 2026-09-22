В Пензе захотели создать беговой центр по федеральной программе

Спорт

В Пензе захотели создать беговой центр по федеральной программе
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В Пензе может появиться беговой центр по федеральной программе Всероссийской федерации легкой атлетики. Вопрос обсудили на совещании в городской администрации во вторник, 22 сентября.

«Особенностью проекта является его направленность не на профессиональных спортсменов, а на обычных жителей, выбирающих ЗОЖ», - пояснили в мэрии.

По словам главы Пензы Олега Денисова, бег в областном центре набирает популярность: растет число любителей, появляются новые беговые сообщества.

«Важно объединить их в единое городское движение и привлечь к занятиям спортом как можно больше жителей. Центр мог бы сыграть свою роль для решения этой задачи», - заявил Олег Денисов.

Участники встречи (министр физкультуры и спорта Евгения Бочкарева, председатель городского спорткомитета Владимир Агапов, представители спорта и бизнеса) обсудили варианты для размещения спортобъекта в случае включения Пензы в федеральный проект.

В Пензе захотели создать беговой центр по федеральной программе

«Градоначальник поручил проанализировать опыт других регионов, где уже открыты беговые центры, чтобы изучить требования к инфраструктуре и механизмы реализации программы», - добавили в мэрии.

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