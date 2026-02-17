В Пензе рухнула крыша ледовой арены «Золотая шайба»

В Пензе вечером в понедельник, 16 февраля, упала крыша ледово-спортивного комплекса «Золотая шайба» на улице Антонова.

Кадры спортивного объекта, лишившегося купола, разместили в Сети. Пензенцы сообщили, что крыша пострадала от сильного ветра. «Она полностью упала, и один край рваный», - описала горожанка.

«Хорошо, что упала крыша ночью и, вероятно, никто не пострадал», - отметил пензенец.

Аналогичное ЧП случилось в «Золотой шайбе» в апреле 2020 года. Кровля не выдержала тяжести снега, один шов разошелся. Большого материального ущерба не было.

Ледово-спортивный комплекс эксплуатируется с 2007 года. Его купол представляет собой воздухоопорную оболочку.