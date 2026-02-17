ЧП с куполом «Золотой шайбы» заинтересовалась прокуратура

Происшествия

ЧП с куполом «Золотой шайбы» заинтересовалась прокуратура
Печать
Telegram

Прокуратура организовала проверку по факту повреждения купола ледово-спортивного комплекса «Золотая шайба» на улице Антонова. ЧП случилось во вторник, 16 февраля.

Горожане в Сети предположили, что крыша (воздухоопорная оболочка) пострадала от сильного ветра. «Она полностью упала, и один край рваный», - описала ситуацию одна из пользовательниц.

«Прокуратура даст оценку полноте действий (бездействия) уполномоченных должностных лиц, ответственных за надлежащее содержание и эксплуатацию спортивного сооружения», - отметили в надзорном органе.

Кроме того, будет проверена деятельность регионального минспорта - «на предмет полноты реализации полномочий по контролю» за подведомственным учреждением.

При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

Аналогичное ЧП случилось в «Золотой шайбе» в апреле 2020 года: кровля не выдержала тяжести снега, один шов разошелся. Большого материального ущерба тогда не было.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
крыша снег обрушение
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!