Пензенский «Дизель» на выезде одолел ХК «Калуга»

Спорт

Пензенский «Дизель» на выезде одолел ХК «Калуга»
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В пятницу, 25 сентября, пензенский «Дизель» на выезде одержал победу над ХК «Калуга».

Соперники обменялись голами в первом и третьем периодах (у «Дизеля» отличились Глеб Чесноков и Александр Борисенков).

Победитель определился в серии буллитов, где у пензенцев удачным броском отметился Данил Савунов.

Итог встречи - 3:2 в пользу гостей.

«Очень приятно было выиграть при помощи болельщиков. Нам их было слышно и видно, они молодцы, проделали такой путь, чтобы поддержать свою любимую команду. И наши парни сегодня вышли играть от ножа - нам отступать некуда. Мы очень много разговариваем с командой, ставим их на путь, и я благодарен команде, что потихоньку мы начинаем понимать, за счет чего мы можем выигрывать», - отметил главный тренер ХК «Дизель» Дмитрий Шандуров.

Предыдущий матч - с «АКМ» (Тульская область) – пензенцы проиграли со счетом 2:5. Следующим соперником «Дизеля» будет ХК «Норильск», он примет его на своем льду 29 сентября.

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