В Пензе назначили дату 23-го массового забега «Кросс нации»

В следующую субботу, 19 сентября, в Пензе в 23-й раз пройдет «Кросс нации». Он состоится на Олимпийской аллее.
Предварительную программу обнародовали в региональном минспорте:
- 10:30 - регистрация участников;
- 11:45 - церемония открытия;
- 12:00 - старт забегов;
- 13:00 - церемония награждения.
Регистрация уже открыта и продлится до 17-го числа. Подать заявку можно на портале госуслуг в разделе «Запись на участие в массовых физкультурных мероприятиях»/«Кросс нации».
«Кросс нации» проводится в Пензе ежегодно. Предусмотрено несколько дистанций: 1 километр - для детей младше 9-10 лет, 4 километра - для молодежи до 19 лет, 6 и 8 километров - для взрослых старше 20 лет, 12 километров - для подготовленных спортсменов.