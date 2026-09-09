В Пензе назначили дату 23-го массового забега «Кросс нации»

Спорт

В Пензе назначили дату 23-го массового забега «Кросс нации»
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В следующую субботу, 19 сентября, в Пензе в 23-й раз пройдет «Кросс нации». Он состоится на Олимпийской аллее.

Предварительную программу обнародовали в региональном минспорте:

- 10:30 - регистрация участников;

- 11:45 - церемония открытия;

- 12:00 - старт забегов;

- 13:00 - церемония награждения.

Регистрация уже открыта и продлится до 17-го числа. Подать заявку можно на портале госуслуг в разделе «Запись на участие в массовых физкультурных мероприятиях»/«Кросс нации».

«Кросс нации» проводится в Пензе ежегодно. Предусмотрено несколько дистанций: 1 километр - для детей младше 9-10 лет, 4 километра - для молодежи до 19 лет, 6 и 8 километров - для взрослых старше 20 лет, 12 километров - для подготовленных спортсменов.

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