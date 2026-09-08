Пензенский «Дизель» обыграл ЦСК ВВС по буллитам

Спорт

Пензенский «Дизель» обыграл ЦСК ВВС по буллитам
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В понедельник, 7 сентября, пензенский «Дизель» провел первый домашний матч нового сезона, соперниками стали ЦСК ВВС из Самары. За встречей наблюдали почти 3 000 зрителей.

В первой двадцатиминутке голов не было. Во второй, на 33-й минуте матча, дизелист Андрей Болучевский распечатал ворота гостей.

В третьем периоде самарская команда сравняла счет. В основном игровом времени победитель не определился, борьба перешла в овертайм.

Исход встречи определила серия буллитов. Руслан Газизов принес пензенцам решающее очко. Матч завершился победой «Дизеля» со счетом 2:1.

9 сентября пензенский клуб продолжит домашнюю серию, встретившись с ХК «Нефтяник» из Альметьевска.

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