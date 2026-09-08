Стали известны победители Спартакиады пенсионеров России

Спорт

Стали известны победители Спартакиады пенсионеров России
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В Пензе подвели итоги XI Спартакиады пенсионеров России. 735 участников из 79 регионов РФ, Белоруссии, Казахстана и Финляндии соревновались в 8 видах спорта.

Стали известны победители Спартакиады пенсионеров России

Торжественная церемония закрытия и награждения победителей состоялась во дворце спорта «Буртасы».

Стали известны победители Спартакиады пенсионеров России

В общем зачете 1-е место заняла сборная Санкт-Петербурга, 2-е - коллектив из Сахалинской области

3-е - из Татарстана.

Стали известны победители Спартакиады пенсионеров России

Результаты соревнований в командном и личном зачетах будут опубликованы в ближайшее время на официальном сайте Союза пенсионеров России, сообщили в региональном минспорте.

Спартакиада в Пензе прошла с 3 по 8 сентября. Главными площадками для проведения соревнований были выбраны спорткомплексы «Буртасы», «Ахуны» и «Дизель-Арена».

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