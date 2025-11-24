Женщина похудела на 19 килограммов из-за оскорблений матери

Жительница Великобритании по имени Джемма Холл сбросила лишний вес и поблагодарила за это прямолинейную мать. Об этом пишет The Sun.
Джемма объяснила, что смогла осознать проблему только благодаря матери. Однажды она показывала ей свои фотографии в бикини, и та заявила: «В нем ты похожа на кита, выбросившегося на берег!» Джемма призналась, что сначала ей стало обидно из-за оскорблений, но затем она трезво взглянула на свой внешний вид. Это замотивировало ее похудеть.
Женщина рассказала, что главной ее проблемой было пристрастие к нездоровой пище. В первую очередь она изменила свой рацион. Джемма стала есть больше свежих овощей и фруктов, перешла на нежирное мясо и отказалась от еды на вынос. Кроме того, она начала ходить пешком и кататься на велосипеде. Через полтора года такого образа жизни женщина похудела на 19 килограммов.
Джемма даже смогла немного заработать на похудении — она продала старую одежду за 600 фунтов стерлингов (64 тысячи рублей). Теперь она только рада тому, что ее матери хватило смелости сказать ей неприятную правду. «Ее честность подтолкнула меня похудеть, стать здоровее и счастливее», — подчеркнула британка.
Ранее сообщалось, что жительница Австралии сбросила лишний вес благодаря диете, которую разработало австралийское государственное объединение научных и прикладных исследований (CSIRO). Женщина решила похудеть после того, как увидела фотографию, на которой выглядела, как она выразилась, слишком толстой, старой и несчастной.
Фото pxhere.com.
Новости по теме
- Пенсионеров приглашают в «Рубин» на суставную гимнастику
- В России появятся школьные лиги по основным видам спорта
- В Пензенской области торжественно открыли 6 площадок ГТО
- В Пензе пенсионеры могут слушать лекции во время занятий гимнастикой
- В Кузнецке премируют педагогов, которые сделают из детей спортсменов
- В честь Дня физкультурника проведут спортивные мероприятия
- На спортплощадке на Олимпийской аллее уложили резиновое покрытие
- В 4 райцентрах Пензенской области установили площадки для сдачи ГТО
- В районах области подготовили основания площадок для сдачи ГТО
- Разработан 5-летний план по сокращению потребления алкоголя
Последние новости
- Врач предостерег от одной позы для сна
- Россиян предостерегли от четырех опасных ошибок при лечении гипертонии
- Ученые решили провести пугающую манипуляцию с Солнцем
- Нарколог предупредил злоупотребляющих алкоголем об усыхании мозга
- Выдуманная дочь обошлась российскому моряку почти в миллион рублей
- В России силовики задержали вымогавшую деньги у бойцов СВО группу
- Врач разоблачил миф о вреде распространенной привычки
- Россиян предупредили о рисках при покупке ранее подаренной квартиры
- Россиянам дали советы при задержке рейса из-за плана «ковер»
- Россиянам назвали запрещенные к хранению в холодильнике продукты
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!