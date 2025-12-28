«Дизель» на выезде всухую проиграл саратовскому «Кристаллу»

В воскресенье, 28 декабря, пензенский «Дизель» сразился в Саратове с местным клубом «Кристалл» и проиграл всухую.
Встреча началась с минуты молчания, посвященной памяти болельщика Романа Платонова. Он скоропостижно скончался прямо на зрительской трибуне 24-го числа.
Первую шайбу пензенцы получили от хозяев льда на 10-й минуте игры - забросил Илья Балаболкин.
Следующие голы «дизелисты» пропустили в 2-м периоде. На 27-й минуте вратаря Артема Арзамасцева переиграл Никита Червонцев, на 30-й - Ларичев Иван. К перерыву счет стал 0:3 в пользу саратовцев.
В 3-м игровом отрезке «Кристалл» заработал еще 2 очка в свою пользу. На 46-й минуте отличился Никита Асылаев, на 55-й, после вязкой борьбы в средней зоне, - Давид Басин.
«Дизель» проиграл со счетом 0:5.
