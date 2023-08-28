В Минспорте рассказали о планах на стадион «Локомотив»

28.08.2023 | 15:11

Министр физической культуры и спорта Пензенской области Евгения Бочкарева рассказала о планах в отношении стадиона «Локомотив» в микрорайоне Маньчжурия. Судьба этого объекта вызывает беспокойство у местных жителей.

«Стадион существует, рядом с ним на государственной земле сейчас возводится ФОК игровых видов спорта. Там можно будет заниматься баскетболом, футболом, мини-футболом, даже регби. Рядом с ним появится большое функциональное поле с подогревом, которое будет и летом, и зимой функционировать. Также будут трибуны. Это будет большая спортивная локация рядом со стадионом «Локомотив», - подчеркнула чиновница в прямом эфире, организованном ЦУРом в понедельник, 28 августа, во «ВКонтакте».

Что касается непосредственно «Локомотива», то там, по словам Евгении Бочкаревой, долгое время не было ремонта, состояние стадиона соответствующее.

«Хочется отметить, что есть в проекте создание небольшого кластера футбольных полей - каскада, чтобы от ФОКа игровых видов спорта можно было перейти дальше, там у них хватит места еще на одно футбольное поле. Возможно, оно будет чуть меньше, но там тоже можно будет заниматься», - добавила министр.

Она акцентировала внимание на том, что все это пока только в проекте, окончательное решение примет губернатор.

«Рядом школа, поэтому руководство региона решит, будет там еще один корпус школы либо все-таки отдадут его под продолжение физкультуры и спорта», - заключила Евгения Бочкарева.