Сетевое издание|18+|Четверг|30 янв 2025|13:18
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе до сих пор не нашли средств на реконструкцию 2 стадионов

Печать
Telegram

В областном центре надеются на реконструкцию стадионов «Пенза» и «Труд». Но денег на ремонт в региональном бюджете нет.

Об этом во время прямого эфира, организованного ЦУР в четверг, 30 января, рассказал первый замминистра спорта и физкультуры Владислав Чесноков.

«Стадион «Пенза» - один из старейших стадионов. На его ремонт готова проектно-сметная документация. Мы планируем войти в программу и отремонтировать этот стадион», - пояснил Чесноков.

После обновления регбисты смогут использовать «Пензу» как полноценную тренировочную базу.

Стадион «Труд» также требует реконструкции, однако и ее сроки неясны.

«Это очень большие вложения, которые тяжело осуществить без федеральной помощи», - отметил чиновник, добавив, что надежда на реконструкцию обоих стадионов есть.

В целом в Пензенской области, по словам Владислава Чеснокова, достаточно спортивных сооружений. Однако в некоторых районах все же требуется возведение объектов.

Например, в Пензе необходим лыжный стадион. У «Снежинки» в Арбекове инфраструктура развита не в нужной мере. Также в 2026 году в областном центре могут появиться два модульных ФОКа: один из них игровой, а второй с бассейном.

Где именно возведут эти объекты, Чесноков не раскрыл. Он сообщил, что в настоящее время места обсуждаются.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте