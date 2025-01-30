В Пензе до сих пор не нашли средств на реконструкцию 2 стадионов

30.01.2025 | 11:29

В областном центре надеются на реконструкцию стадионов «Пенза» и «Труд». Но денег на ремонт в региональном бюджете нет.

Об этом во время прямого эфира, организованного ЦУР в четверг, 30 января, рассказал первый замминистра спорта и физкультуры Владислав Чесноков.

«Стадион «Пенза» - один из старейших стадионов. На его ремонт готова проектно-сметная документация. Мы планируем войти в программу и отремонтировать этот стадион», - пояснил Чесноков.

После обновления регбисты смогут использовать «Пензу» как полноценную тренировочную базу.

Стадион «Труд» также требует реконструкции, однако и ее сроки неясны.

«Это очень большие вложения, которые тяжело осуществить без федеральной помощи», - отметил чиновник, добавив, что надежда на реконструкцию обоих стадионов есть.

В целом в Пензенской области, по словам Владислава Чеснокова, достаточно спортивных сооружений. Однако в некоторых районах все же требуется возведение объектов.

Например, в Пензе необходим лыжный стадион. У «Снежинки» в Арбекове инфраструктура развита не в нужной мере. Также в 2026 году в областном центре могут появиться два модульных ФОКа: один из них игровой, а второй с бассейном.

Где именно возведут эти объекты, Чесноков не раскрыл. Он сообщил, что в настоящее время места обсуждаются.