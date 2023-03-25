«Дизелист» всухую выиграл первый поединок с ХК «Тамбов»

25.03.2023 | 21:30

Хоккеисты «Дизелиста» победно вступили в полуфинальную стадию Восточной конференции плей-офф национальной молодежной лиги. Соперник, клуб «Тамбов», показал лучший результат по итогам регулярного чемпионата, поэтому изначально рассматривался как фаворит во всех поединках.

Но на пензенском льду «горожане» застопорились. Долгое время оба соперника действовали дисциплинированно, держали свои ворота на замке, и болельщикам пришлось ждать заброшенной шайбы более полутора периодов.

Гости удалились, и хоккеистам «Дизелиста» удалось открыть счет. Глеб Булычев в результате сольного прохода пробил голкипера гостей. Преимущество пензенцев было закреплено в середине заключительной трети матча: вначале Ярослав Плис в равных составах увеличил отрыв, а буквально через полторы минуты лучший бомбардир плей-офф Тимур Шайхутдинов в большинстве установил окончательный счет 3:0 в пользу пензенской молодежки.

Сурская дружина вышла в серии вперед, но борьба отнюдь не закончилась. Противостояние завершится, когда один из соперников одержит три победы.