Сетевое издание|18+|Суббота|25 мар 2023|21:37
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |
 

Спорт

«Дизелист» всухую выиграл первый поединок с ХК «Тамбов»

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Хоккеисты «Дизелиста» победно вступили в полуфинальную стадию Восточной конференции плей-офф национальной молодежной лиги. Соперник, клуб «Тамбов», показал лучший результат по итогам регулярного чемпионата, поэтому изначально рассматривался как фаворит во всех поединках.

Но на пензенском льду «горожане» застопорились. Долгое время оба соперника действовали дисциплинированно, держали свои ворота на замке, и болельщикам пришлось ждать заброшенной шайбы более полутора периодов.

Гости удалились, и хоккеистам «Дизелиста» удалось открыть счет. Глеб Булычев в результате сольного прохода пробил голкипера гостей. Преимущество пензенцев было закреплено в середине заключительной трети матча: вначале Ярослав Плис в равных составах увеличил отрыв, а буквально через полторы минуты лучший бомбардир плей-офф Тимур Шайхутдинов в большинстве установил окончательный счет 3:0 в пользу пензенской молодежки.

Сурская дружина вышла в серии вперед, но борьба отнюдь не закончилась. Противостояние завершится, когда один из соперников одержит три победы.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте