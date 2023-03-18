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Спорт

Пензенский «Дизелист» пробился в 1/4 финала Кубка регионов

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Пензенский «Дизелист» победил в четвертом матче серии против саратовского «Кристалла» и вышел в следующий раунд розыгрыша Кубка регионов.

Соперники прекрасно понимали ответственность очного поединка, поэтому старались минимизировать количество ошибок. Они строго играли в обороне, и зрителям пришлось почти полтора периода ждать заброшенной шайбы. Успеха добились хозяева - Глеб Булычев мощно щелкнул от синей линии.

Затем настало время лучшего бомбардира плей-офф Тимура Шайхутдинова. Форвард до окончания второго периода сделал дубль и практически снял вопросы о победителе - 3:0. После такого удара саратовцы не смогли собраться, а черно-желтые продолжили атаковать и снова порадовали болельщиков голами. Валерий Чернов и Егор Рытьков в заключительном отрезке установили окончательный, победный для «Дизелиста» счет 5:0.

Пензенская молодежка выиграла серию с результатом 3:1 и прошла в 1/4 финала Кубка регионов. Следующая стадия плей-офф стартует 24 марта.

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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