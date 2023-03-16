Пензенский этап соревнований по прыжкам в воду закончился

16.03.2023 | 20:30

Подошел к концу первый в истории российских прыжков в воду турнир «Будущий олимпиец». Лига юных чемпионов состоялась в необычном формате: три этапа, лучшие спортсмены младших возрастных групп, никаких предварительных стартов - только финалы на трамплине и вышке.

«На первенстве России немножко другой формат, там есть обязательная программа, произвольная (сложные прыжки) сокращена. Здесь выстроено больше по взрослой программе, прыжки показывают такие, на которые в своем возрасте способны», - сообщил главный судья соревнований Андрей Бекетов.

От Пензы были заявлены три прыгуна, но принимающей стороне разрешили добавить еще несколько спортсменов. У юношей победителями и призерами в различных финалах стали Мирослав Киселев и Иван Данишкин. У девушек в сурской команде тоже есть достижения.

«Что касается тех, кто отобрался официально, хорошо у нас выступала Кувшинова Маргарита - она и победительница, и призер на всех трех этапах», - отметил Андрей Бекетов.

После завершения соревнований подвели итоги в общем зачете. Специалисты проанализируют, насколько полезен оказался турнир для спортсменов и тренеров, и решат, станет ли он традиционным.