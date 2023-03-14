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Спорт

Первый раунд Кубка регионов прошел для «Дизелиста» вничью

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Счет в серии первого раунда Кубка регионов между пензенским «Дизелистом» и саратовским «Кристаллом» сравнялся. Во втором матче противостояния соперники вновь показали неуступчивый характер.

Поначалу сценарий поединка был очень похож на то, что происходило днем ранее: опять волжские хоккеисты открыли счет, но «дизелисты» быстро отыгрались благодаря усилиям Егора Рытькова - 1:1.

Но дальше положение развивалось согласно замыслу хозяев. В самом начале второго периода саратовцы сумели выйти в лидеры. А в заключительном отрезке форварды «Кристалла» нанесли решающий удар, забросив за несколько минут сразу две шайбы.

После этого, несмотря на непрекращающиеся атаки гостей, исход встречи был предрешен. Пензенцы успели забросить гол престижа (точный бросок - в активе Ивана Кузьмина), но на большее времени не хватило. 2:4 - поражение «Дизелиста» позволило волжанам сравнять счет в серии - 1:1.

Теперь команды переедут в город на Суре, и следующий матч пройдет на домашнем льду в четверг, 16 марта.

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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