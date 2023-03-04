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Спорт

В Пензе проходят всероссийские соревнования по легкой атлетике

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Даже несмотря на падения, спортсмены продолжают бежать: для них состязания невероятно важны. Те, кто пока в силу возраста еще не может принимать участие в первенстве страны, сражаются в рамках соревнований «Чемпионы для России».

«Они отбирались в своих регионах, и сюда приехали практически сильнейшие. Это как подводящий старт к будущим возрастам, к старшим», - рассказал главный судья соревнований Сергей Беляев.

В программе - все классические дисциплины: забег на короткие и длинные дистанции, бег с препятствиями, прыжки в длину и высоту и толкание ядра.

Соревнования - одни из самых масштабных в стране: более 600 участников почти из 30 регионов России. Поэтому состязания проводят в два дня. Стать победителем мечтает каждый.

«Слава и опыт», - пояснила участница соревнований Азалия Мингазова (г. Казань).

Такие соревнования проводят несколько раз в год. Следующие старты запланированы на лето.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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