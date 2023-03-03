Футболисты в Пологах будут играть в пензенской форме

03.03.2023 | 19:03

В город Пологи Запорожской области школьникам отправляют спортивный инвентарь. С инициативой оказать гуманитарную помощь выступил футбольный клуб «Зенит».

«На самом деле спортивный инвентарь - очень важная составляющая, от этого зависит отчасти результат команды в играх», - отметил игрок команды «Зенит» Никита Прохоров.

Запорожским футболистам дарят спортивную форму и оборудование для тренировок: координационную лестницу, конусные фишки и профессиональные мячи.

«Пусть капля в море, но мы ее с чистой совестью внесли», - рассказал директор школы «Зенит» Дмитрий Сергеев.

На этом сотрудничество «Зенита» и школы в Пологах не заканчивается. В планах - пригласить ребят из Запорожья поучаствовать в товарищеских играх.

«Мы ведем переговоры с людьми, кто там находится, все в процессе», - пояснил Дмитрий Сергеев.