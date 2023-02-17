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Спорт

В Пензе 160 самбистов сразились на турнире в честь 23 Февраля

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Уже давно ставший традицией турнир по самбо в честь Дня защитника Отечества в этом году решили сделать гораздо масштабнее. Теперь спортсмены борются за победу не в одной возрастной категории, а в трех.

«2006-2008, 2008-2010 и 2011-2012 годы рождения. Хотелось бы возрастной предел немножко расширить, чтобы все тренеры поучаствовали из области, и посмотреть, какой у нас резерв», - сообщил главный судья соревнований Олег Можаров.

Наставники, в свою очередь, выглядят действительно вовлеченными.

На ковер вышли 160 человек из всех районов области. Среди тех, кто постарше, - Степан Сущев. Самбист приехал из Никольска, в спорте парень уже 10-й год.

«Можно сказать, это как контрольная работа, то есть все, что наработал, ты проверяешь на этих соревнованиях, оттачиваешь свои навыки и проверяешь свои знания к более значимым стартам. На этот год поставил большие планы, можно сказать, грандиозные. Будем готовиться, показывать результат», - отметил он.

В прошлом году в аналогичных соревнованиях Степан получил бронзу, теперь надеется на золото. Победителям и призерам турнира будет что добавить на полку с наградами - им вручат медали, кубки и грамоты.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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