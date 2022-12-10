«Дизелист» поделил очки в двух матчах с «Соколом»

10.12.2022 | 21:30

Хоккеисты «Дизелиста» на старте второго круга чемпионата национальной молодежной лиги поделили очки с новочебоксарским «Соколом». Первый матч серии пензенцы провели уверенно, забросили быструю шайбу, а к концу второго периода увеличили свое преимущество до четырех голов.

Команда из Чувашии в заключительном отрезке матча провела несколько результативных атак, но на исходе поединка это не сказалось – «дизелисты» победили (5:3).

На следующий день положение дел изменилось. Соперники поочередно забрасывали шайбы в ворота друг друга, и ключевым стал момент в конце второй 20-минутки, когда новочебоксарцы вышли в лидеры.

В итоге счет в основное время игры так и не изменился, и «Сокол» отпраздновал успех (3:2).

Далее пензенской молодежке предстоит отправиться в выездное турне по маршруту Тамбов – Липецк.