В Пензе в финале турнира играют лучшие бильярдисты страны

12.11.2022 | 21:00

Город на Суре принял шестой, заключительный этап Кубка ассоциации русского бильярда. Турнир ответственный, ведь это последние рейтинговые соревнования в сезоне, на которых можно добрать очки в турнирную копилку.

«Второй год мы проводим такие рейтинговые туры, качество и условия турниров с каждым разом все возрастают. Задача турнира - объединить поклонников русского бильярда всех возрастов в рамках серии», - пояснил координатор серии «Кубок ассоциации русского бильярда» Вадим Пешев.

Всего в турнире участвует 56 мастеров кия из многих городов страны: Москвы, Ульяновска, Саратова, Оренбурга, Йошкар-Олы, Сургута; представлены и пензенские бильярдисты. Борьба ожидается нешуточная.

«Все зависит непосредственно от подготовки. Если рассматривать как соперничество - все опять же от уровня игрока зависит. Если игрок имеет хорошее звание - кандидата в мастера спорта, мастера спорта, заслуженного мастера спорта, - это очень сильно влияет», - отметил генеральный секретарь Федерации бильярдного спорта Пензенской области Павел Иванов.

Самая главная задача – попасть в число 16 сильнейших, чтобы получить право выступать в суперфинале, который пройдет в январе в Республике Марий Эл. Там на кону стоит еще один бонус.

«Победитель суперфинала переходит в высшую лигу. Высшая лига пройдет уже в виде шоу-матча, где будет представлен русский бильярд в презентабельном, качественном и востребованном в настоящее время виде», - сообщил Вадим Пешев.

Цель организаторов турнира - популяризация русского бильярда как национального вида спорта, поэтому в турнире спортсменов не ограничивают по возрасту. Рядом с молодыми игроками успешно выступают представители категории 40+.